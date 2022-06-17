Скандалы: Глава «Мегалайна» рассказал о желании Смольного превратить «Горскую» в элитный поселок

Администрация Санкт-Петербурга решила отказаться от постройки IT-кластера, построив на территории бывшей промзоны «Горская» элитный коттеджный поселок

Глава организации во время участия в ПМЭФ-2022 уточнил, что власти Северной столицы в последний момент не стал подписывать контракт с вышеуказанной фирмой. Он также обратил внимание, что «Мегалайн» за год потратил на проект около 250 млн рублей. «Вместе с тем, мы часто видим ситуации, когда строительство так называемых «яхт-клубов» используется для резервирования участков для строительства будущих элитных жилых комплексов. И вместо IT-кластера и новых рабочих мест для субъектов малого и среднего предпринимательства мы увидим закрытую территорию с коттеджами», — заметил глава «Мегалайна».

СМИ ранее опубликовали информацию, что Смольный собирается подписать новый контракт на постройку яхт-клуба с сотрудниками «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Они также выяснили, что в совете директоров вышеуказанного предприятия заседает зять Беглова — Павел Белов.

Теперь же стало известно, что проект реновации «Горской» уйдет к СПБРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Ее главой, как сообщали СМИ, является, судя по всему, друг Белова Владимир Любомиров.

Мая Свиридова