 

Митрофанов день: что нельзя делать в православный праздник 17 июня 2022 года

17.06.2022, 0:43, Разное
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История

Митрофан жил в третьем-четвертом веке. Его отец уверовал во Христа. Во времена гонений христиан его сыновья – Митрофан и Проб – вместе с ним уехали в Византию. Здесь он обучался закону Божьему у епископа Тита, а после его смерти занял его престол. Затем епископом стал Проб, а после – Митрофан. Позднее Митрофан стал первым Патриархом Константинопольским.

Прозвище Навозник он получил позднее, обычно в этот день крестьяне подкармливали землю, чтобы получить хороший урожай. “Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки” – говорили в то время.

Традиции и приметы

Обычно в этот день наши предки старались напитать землю удобрениями, чтобы в будущем не страдать от неурожая. Правда, подкармливать разрешалось только навозом.

Также народ верил, что духота во время восхода солнца предвещает ненастье. Если же днем птицы начинали медленно возвращаться в свои гнезда, то быть сырой погоде.

Что нельзя делать 17 июня 2022 года

В этот день запрещалось смотреть на свое отражение в воде. Считалось, что так можно потерять свою любовь. Еще не советовали обниматься, даже с родными, якобы это могло привести к затяжной ссоре. Хлопать по плечу тоже запрещали, иначе “нахлопаете” болезнь.



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