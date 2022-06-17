В центре Москвы загорелся жилой дом

В центре российской столицы загорелся жилой дом 1902 года постройки, пожару присвоили второй, повышенный номер сложности, сообщил источник в экстренных службах.

«Пожар возник, по предварительным данным, на кровле восьмиэтажного дома на Тверской улице, 27с2. Ему присвоен второй номер сложности из пяти максимальных», – сказал собеседник ТАСС.

Пока данных о пострадавших не поступало.

В начале июня пожар охватил бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, ранг пожара дошел до максимального пятого ранга. Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог.

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