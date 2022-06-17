 

В центре Москвы загорелся жилой дом

17.06.2022, 0:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В центре российской столицы загорелся жилой дом 1902 года постройки, пожару присвоили второй, повышенный номер сложности, сообщил источник в экстренных службах.

«Пожар возник, по предварительным данным, на кровле восьмиэтажного дома на Тверской улице, 27с2. Ему присвоен второй номер сложности из пяти максимальных», – сказал собеседник ТАСС.

Пока данных о пострадавших не поступало.

В начале июня пожар охватил бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, ранг пожара дошел до максимального пятого ранга. Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07.20 / В доме и.о главы Дербентского района Дагестана начались обыски

08.11.21 / “Был на кислороде в больнице”. Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти

03.05.22 / Парламент Эстонии отказался отзывать подпись под пограничным договором с Россией

27.12.20 / В Чехии стартовала массовая вакцинация. Первому в стране прививку от коронавируса сделали премьер-министру

07.02.21 / Названы имена украинских военных, погибших на Донбассе

07.03.21 / В Москве сотрудники Росгвардии поздравили женщин с 8 марта

05.10.20 / Губернатор Омской области заразился коронавирусом

10.08.20 / Иран предположил, что протестующих в Ливане подстрекают из-за рубежа

26.06.21 / В Сальвадоре каждому жителю выплатят $30 в биткоинах. Властям для такой акции придется закупить криптовалюты на $195 млн

26.09.20 / Дело депутата Госдумы Белоусова о крупной взятке перенаправили в Мосгорсуд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика