Макрон не исключил визита в Москву

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от возможности посетить российскую столицу.

«Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента РФ Владимира Путина», – сообщил Макрон в интервью каналу TF-1, передает ТАСС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин с начала года провел порядка 140 международных телефонных разговоров с лидерами почти 50 стран. Он уточнил, что с Макроном российский лидер провел более 100 часов переговоров.

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