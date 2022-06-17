 

Макрон не исключил визита в Москву

17.06.2022, 0:19, Новости дня
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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от возможности посетить российскую столицу.

«Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента РФ Владимира Путина», – сообщил Макрон в интервью каналу TF-1, передает ТАСС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин с начала года провел порядка 140 международных телефонных разговоров с лидерами почти 50 стран. Он уточнил, что с Макроном российский лидер провел более 100 часов переговоров. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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