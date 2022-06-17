Вынесен приговор экс-сотруднику посольства США в Москве

Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в РФ Марку Фогелю, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

«Приговором Химкинского городского суда Московской области от 16.06.2022 года американец Фогель М.Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств), ч.2 ст.228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ», – цитирует сообщение суда «Интерфакс».

Его приговорили к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Фогель частично признал вину по контрабанде и хранению наркотических веществ.

Согласно данным МВД, Фогель вместе с женой приехал в Москву в 2021 году из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево у него нашли марихуану и гашишное масло. Эти вещества были замаскированы и изолированы, однако специально обученные собаки все же унюхали след наркотиков.

В отношении Фогеля завели уголовное дело и арестовали, поскольку он мог скрыться на территории посольства США. Супруга американца попыталась избавиться от улик в квартире по месту жительства. В конце марта 2022 года дело Фогеля передали в суд.

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