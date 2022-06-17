 

Женщина, ради которой я буду жить – Личное мнение

17.06.2022, 0:15, Разное
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Спустя год после знакомства «татушка» Лена Катина вышла замуж некого бизнесмена Диму.


Фото: Соцсети

Жених — какой-то чудненький, как мне кажется.

Вот что он говорит о Лене:

Единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. Спасибо тебе в бескрайнюю веру в меня, как никто в меня не верил и не поддерживал, даже иногда родная мама. Благодаря тебе я отпустил множество обид. Ты вдохновляешь меня на постоянно работать над собой не потому что так нужно, а потому что я так хочу, хочу быть любимым и счастливым.

Читаю. Очень всё сентиментально и красиво, если закрыть глаза на тот факт, что быть смыслом жизни для 40-летнего мужчины — тяжёлое бремя.

Это инфантилизм и поиск мамки в жене. Жить нужно ради себя, ради дела, ради самой жизни, а не вешать свою растерянность в ней и перед ней на несчастную бабу, назначив её смыслом.

Согласны? Верите в этот брак?

А так-то да: желаю счастья и долгих лет.

Хотите быть смыслом жизни для любимого человека? Почему? В чём (или ком) заключается ваш смысл жизни?

Источник: Лена Миро



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