France 2 – в Италии подскочила цена на пасту из-за срыва поставок украинской пшеницы

Итальянцы столкнулись с серьёзной проблемой: дефицит пшеницы из-за украинского конфликта привёл подорожанию их любимого блюда — пасты, рассказывает France 2. Лучше всего противостоят инфляция местные компании, поэтому эксперты призывают сделать вывод из этого кризиса и вернуть производство зерновых обратно в Италию.

Придётся ли Италии сажать в большом количестве пшеницу для сохранения своей самой важной подотрасли пищевой промышленности — производства пасты? Эта проблема для страны имеет первостепенное значение. Итальянцы в год потребляют свыше 25 килограмм пасты на человека — рекордный показатель в Европе.

Резкий рост цен на продукты питания сильно ударил по покупательской способности. Мария Руджирелло возглавляет влиятельную ассоциацию потребителей. По её словам, такой инфляции ещё не случалось.

МАРИЯ РУДЖИРЕЛЛО, председатель итальянской ассоциации Asso-Consum: Цены так выросли. Стоимость некоторых продуктов увеличилась в два раза, а в худшем случае — даже в три раза.

В среднем для всех марок рост цен достиг 30% в год. Среди причин — нехватка зерновых из-за конфликта на Украине. В связи с этим Италия переносит производство: с прошлой осени в стране засеяли 2 миллиона гектаров твёрдой пшеницы.

Компания Mancini опередила кризис. Здесь главенствует принцип «нулевого километра»: выращивание собственного зерна было способом гарантировать его качество. Компания по-прежнему расширяется: засеяно уже 600 гектар и поля продолжат засеивать, потому что такое решение оказалось очень выгодным.

Каждый день цеха, на которых работают 40 человек, производят семь тонн пасты. Mancini — известная в Италии премиальная марка. Благодаря возврату всего производства в Италию ей удалось сдержать инфляцию в расходах на производство и, следовательно, отпускной цене.

МАССИМО МАНЧИНИ, генеральный директор Mancini Pastificio Agricolo: Мы подняли цены всего на 10% и всего лишь для того, чтобы компенсировать рост цен на электроэнергию для производства.

10% вместо 30% в среднем среди конкурентов — компания пользуется моментом и вызывает зависть у остальных. Эксперты считают, что Европе надо выучить урок этого кризиса и начать снова производить зерновые на месте.

ДАНИЛО СКАРПОНИ, профессор кафедры экономической стратегии в университете Анконы: Некоторые местные производители, которые следовали принципу произведённого в Италии зерна, смогли лучше перенести удар, чем те, которые подчинялись изменениям на международном уровне.

Тем не менее возврат производства пшеницы, рапса или подсолнечника — это риск. Стоимость этих зерновых может снова резко просесть через несколько лет. Вот почему европейским производителям нужны гарантии.

Дата выхода в эфир 15 июня 2022 года.