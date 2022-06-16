«Опосредованная ненависть к Трампу» – американский комик объяснил, почему власти США во всём винят Путина

Американцы страдают от инфляции не по вине России, а по вине собственных олигархов, разваливших экономику США во время ковидных локдаунов, заявляет в интервью Fox News комик Джимми Дор. По его словам, власти боятся, что народ это поймёт, потому усиленно насаждают ненависть к Путину, которого ненавидят по ассоциации с Трампом.

Люди, которые всё развалили, не несут никакой ответственности за то, что натворили, ни моральной, ни юридической. Да их вообще не в чем упрекнуть! Можем сказать об этом с уверенностью, потому что одно мы знаем точно: всё это дело рук Путина! Да-да, это всё он! Заткнись, изменник!

Джимми Дор — ведущий The Jimmy Dore Show, мы считаем, что он верен Америке и не играет в команде Путина. Сегодня он с нами.

Итак, ведёте ли вы перечень всего, что делает Путин?

ДЖИММИ ДОР, комик: Россия очень могущественна, русские многое держат в своих руках: они свергли наше правительство, устроили в Америке переворот, они контролируют цены на бензин, а ещё РФ в ответе за нашу инфляцию! Должен вам сказать, насколько я знаю, РФ не могла добиться, чтобы её хорошую водку продавали в (сети магазинов. — ИноТВ) Trader Joe’s. Так что не думаю, что они действительно всё контролируют. Что бы там ни говорили.

Сейчас у власти демократы, у них полный контроль над государственными структурами. И, как и все политики, они не хотят признавать свою вину в чём бы то ни было.

Да.

ДЖИММИ ДОР: Они хотят, чтобы в тех страданиях, которые вы сейчас испытываете, вы винили всех и вся, кого угодно и что угодно, только не их, не нынешнюю власть. Вот почему всё упирается в Путина — это их опосредованная ненависть к Трампу. Вы говорите, (директор Национального экономического совета США. — ИноТВ) Ларри Саммерс, старый клинтоновский советник, обвинил в инфляции события 6 января (беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года. — ИноТВ). Эти люди не хотят, чтобы мы осознали, что у нас однополярная система власти…

Да.

ДЖИММИ ДОР: Если вы голосуете за Джо Байдена, вы голосуете за Goldman Sachs. За (сенатора-республиканца. — ИноТВ) Митча Макконнелла — то же самое. Вы голосуете за нашу олигархию…

Верно.

ДЖИММИ ДОР: … и они не хотят, чтобы вы это знали. Как только люди откроют глаза на то, что нас дурачат те же миллиардеры, которые контролируют Джо Байдена и Республиканскую партию… Вот чего они боятся! Они не хотят, чтобы мы… Они не хотят, чтобы я в вашей программе рассказывал вашим зрителям, что мы, левые, чуем обман и знаем, что Джо Байден полностью подконтролен олигархам и коропорациям. И прямо сейчас американский народ за это расплачивается. За что мы расплачиваемся? Не за «путинскую инфляцию», не за «путинский скачок цен на бензин». За вторжение Джо Байдена и НАТО…

Да.

ДЖИММИ ДОР: … за политику Джо Байдена. Это политика Джо Байдена рушит доллар и укрепляет рубль так, что он силён как никогда. И они винят иностранное государство! Представьте себе, что было бы, если бы так делал Трамп? Это высмеивали бы ежедневно в вечерних новостях…я хотел сказать, в вечерних ток-шоу.

Но сейчас они, конечно же, этого не делают. Все они сюсюкаются… Вы видели, как (комику и телеведущему. — ИноТВ) Джимми Киммелу приходилось сюсюкаться со стариком (Байденом. — ИноТВ), который, наверное, застрял в диване за то время, что там находился. И вы в курсе, что Джо Байден не принимает решений. Мы все знаем, что у него проблемы с головой.

Да.

ДЖИММИ ДОР: И мы все знаем, что решения принимает не Камала Харрис. Потому что она тоже не может говорить понятными предложениями. Так кто же на самом деле управляет страной? Те, кто управляет Демократической партией. Горстка миллиардеров. Именно они. Итак, если вы стали платить больше… Эти люди провели управляемый снос нашей экономики с помощью ковидных локдаунов.

Верно.

ДЖИММИ ДОР: И никто не хочет брать на себя ответственность за это. Ковидные локдауны, которые, как доказал Университет Джона Хопкинса, не спасли ни одной жизни, вообще никак не повлияли на смертность! Итак, они не хотят брать на себя ответственность за это. Они хотят, чтобы вы винили своего соседа. Они не хотят, чтобы вы злились на олигархов, на (главного советника президента США по медицине. — ИноТВ) Фаучи, на фармацевтические гиганты или на СМИ, которые вас контролируют и заставляют считать важнейшие лекарства ядом. Они хотят, чтобы вы винили соседа. Все либо трамписты, либо нет. Кто не с нами, тот против нас. Это единственная идея, которая у них осталась. И ещё цензура. Потому что они потерпели провал, Такер.

Как по-вашему, почему Митч Макконнелл и Чак Шумер — лидеры в сенате, а Нэнси Пелоси — в палате представителей? У них ведь нет лидерских качеств, они антихаризматичны. Я бы не стал спрашивать у Чака Шумера, как проехать на автостраду. Почему же они лидеры? Потому что именно они берут больше всего денег у класса миллиардеров, на самом деле управляющих нашей страной. Они берут у них деньги, а потом распределяют между другими членами конгресса. Поэтому те и избирают их лидерами. Не потому что они настоящие лидеры, а потому что они самые коррумпированные.

Как это правдиво! Великий Джимми Дор, рад был вас видеть сегодня. Большое спасибо!



Дата выхода в эфир 15 июня 2022 года.