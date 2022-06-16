Мнение: Польский валежник, польские русофобы и «русская культурная неполноценность»

1. Наша оппозиция, как левая, так и либеральная, несколько лет назад дружно смеялась над тем, что в России официально разрешили гражданам собирать валежник. Мол, вот расщедрились власти, вот облагодетельствовали народ. Но вот похожее разрешение вышло в «демократической» Польше, а смешков от российской оппозиционной публики что-то не слышно. При этом поляки, в отличие от россиян, даже не смогут собирать валежник бесплатно и без лицензии (ссылка):



Власти Польши разрешили легально собирать в лесах валежник, но для этого граждане должны пройти соответствующее обучение и оплатить его. О новых способах борьбы с последствиями санкций против российских энергоресурсов рассказал представитель катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марек Мруз, сообщает РИА Новости.

По новым правилам, поляки теперь должны обращаться к местным лесникам для прохождения обучения. Он же должен показать одобренное для этих целей место в лесу, где была закончена вырубка леса. «Сбор хвороста касается веток. При этом собираемые ветки не могут быть толще семи сантиметров», — уточнил Мруз.

Новые меры были вызваны дефицитом дров и угля, который до введения эмбарго поставлялся из России. За собранный хворост нужно будет заплатить от 7 до 30 злотых (примерно от 1,6 до 7 долларов) за пространственный метр (около 0,25 кубометра), конечная цена зависит от региона. Самовольный сбор хвороста считается кражей и наказывается штрафом.

2. Блогер Павел Шипилин комментирует очередные русофобские высказывания польского премьер-министра (ссылка):



«Мы должны не только заморозить, но и конфисковать фонды Российской Федерации и тех, кто ее поддерживает. Я считаю Россию варварской страной, которая проводит геноцид. Поэтому заморозка активов — это недостаточно, мы должны конфисковать их, чтобы наполнить фонды, которые нам потребуются, чтобы восстановить Украину и вернуть туда порядок», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Гааге по итогам закрытой встречи лидеров нескольких стран НАТО.

В точности так же вела себя Польша в 1920–30-е годы, когда была фашистским государством, целовавшимся в десна с фашистской Германией. Хамила нам, оскорбляла и вообще считала, что схватила бога за бороду и скоро пойдет походом на Россию вместе немцами. Отхватит себе Украину, Прибалтику и заживет припеваючи, раскинувшись от Балтийского до Черного моря новой Речью Посполитой.

Сейчас она опять считает себя частью западного мира и имеет право голоса на равных с Германией, Францией, Италией, Великобританией и даже, думаю, с США. И подбивает новых союзников на решительные, но очень опрометчивые шаги. Думаю, серьезным странам хватит ума не идти напролом и не сжигать мосты, связывающие их с Россией.

А для Польши ее шляхетский гонор рано или поздно кончится очень и очень плохо.

3. Виктор Мараховский пишет про наш креативный класс (ссылка):

…главным научным сотрудником Центра постсоветстких исследований ИМЭМО РАН, оказывается, сегодня числится некто Ципко, публикующий в июне 2022 года в «Независимой газете» следующие тезисы:

А) «Причиной нашего уникального самодержавия является русская культурная неполноценность. У русских нет культуры мышления, необходимого для «систематического и понятийного познания», в том числе и познания мира».

Б) «В России не любят способных самостоятельно мыслить людей».

В) «Зеленский победил на президентских выборах в 2019 году потому, что отказался от программы национализации Украины, выдвинутой Петром Порошенко, от возвеличивания лидеров УПА и т.д. При Зеленском распустили Институт национальной памяти, который был создан при Порошенко… Путин особенность единичного – 1% украинцев, поклоняющихся героизму Бандеры, – превратил во всеобщее, в характеристику всей украинской нации. Но это не имеет никакого отношения к действительности».

Г) «В результате спецоперации произошло то, чего никто не мог ожидать: не только усилилась украинскость этнических украинцев, возникла украинская политическая нация».

Я, собственно, что хотел сказать. Даже с чисто формальной точки зрения, если вынести за скобки завывания о русской неполноценности, Ципко из ИМЭМО РАН публикует ложь — и эта ложь очевидно в интересах противника.

Я про вот эту конкретику: «При Зеленском распустили Институт национальной памяти, который был создан при Порошенко».

Это враньё. Не в смысле «не та трактовка», а просто враньё, ложь, введение в заблуждение с неустановленными целями. Причём враньё, очевидно создающее впечатление, будто нынешний режим Украины потно боролся с нацизмом, но СВО всё испортила.

На самом деле Украинский Институт национальной памяти (ключевая на самом деле структура, сделавшая мало-помалу из украинцев то, чем они стали сейчас):

а) был создан не при Порошенко, а ещё при Ющенко в далёком 2006 году — по типовой схеме для Восточной Европы, в качестве специальной фабрики исторической ненависти к России (такой же институт был создан в Польше, такой же был создан в Латвии — и во всех случаях задачи этих фабрик в том, чтобы производить ретро-ненависть к России, узаконивать её и разрабатывать наказания для тех, кто не верит, что Россия всегда была злом);

б) при Зеленском ни хрена не был распущен. Ему просто сменили руководство (на более прозеленское), а так он работает, процветает и готовит новые интересные материалы о русском зле.

Лично мой опыт общения с руководством РАН показывает, что там всё довольно грустно не столько с патриотизмом (хотя и с ним тоже), сколько с элементарным умением проверять факты. Иногда титулованные академики выдают в эфир удивительную ерунду, которую больше ожидаешь услышать не от титулованного учёного, а от малообразованного разнорабочего.

Да, действительно, в структуре РАН есть и талантливые учёные. Однако много там и функционеров, от научного мышления бесконечно далёких. Работа в РАН — отнюдь не показатель уровня мышления. Во всяком случае, не больший, чем работа в Макдональдсе, например.