 

Жители Запорожской области начали поручать российские свидетельства о браке

16.06.2022, 23:30, Новости дня
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В Запорожской области начали выдавать свидетельства о заключении брака российского образца, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Мы уже выдаем свидетельства о заключении брака российского образца. Началось это в Бердянске», – сообщил Рогов в эфире канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

Ранее в четверг в военно-гражданской администрации Запорожской области сообщали, что все жители региона теперь не имеют долгов украинским банкам и микрофинансовым организациям.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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