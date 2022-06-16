Жители Запорожской области начали поручать российские свидетельства о браке
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В Запорожской области начали выдавать свидетельства о заключении брака российского образца, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Мы уже выдаем свидетельства о заключении брака российского образца. Началось это в Бердянске», – сообщил Рогов в эфире канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее в четверг в военно-гражданской администрации Запорожской области сообщали, что все жители региона теперь не имеют долгов украинским банкам и микрофинансовым организациям.
25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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