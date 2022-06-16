Основные биржевые индексы США рухнули на 2,4-4%

Ключевые котировки в конце торгов Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг завершились снижением ключевых котировок на 2,4-4%, промышленный индекс Dow Jones опустился ниже уровня 30 тыс. пунктов впервые с января 2021 года.

Dow Jones за день упал на 741,46 пункта (2,42%), до отметки 29 927,07 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Индекс S&P 500 опустился на 123,22 пункта (3,25%), он остановился на отметке в 3 666,77 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 453,06 пункта (4,08%), до 10 646,10 пункта.

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