 

В США озвучили объемы вывоза зерна из Украины за май

16.06.2022, 23:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В мае из Украины с помощью США и ЕС экспортировали 1,7 млн тонн зерна, это больше, чем в апреле, но меньше, чем возможно, сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

В случае оптимальной ситуации Украина могла поставить до 3 млн тонн зерна в месяц, половину от объемов мирного времени, сообщил Прайс, передает РИА «Новости».

«В мае эти усилия в сочетании с поддержкой со стороны ЕС и других международных партнеров помогли украинскому правительству экспортировать 1,7 млн метрических тонн зерна. Это больше, чем было экспортировано месяцем ранее, но и близко не соответствует тому, что нужно с точки зрения экспортных возможностей Украины», – отметил он.

Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.

До этого президент РФ Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09.20 / На уличном экране в Новосибирске показали порно

17.09.20 / Мамедов: Криминализация военных преступлений – эффективное юридическое орудие для наказания военных преступников на Донбассе

02.03.21 / В Житомирской области объявили подозрение полицейскому, который пытал двух подростков, чтобы они признались в угоне автомобиля

09.02.21 / Возвращение Эболы, начало слушаний по импичменту Трампа и фонарики для Навального. Главное за день

17.08.21 / Объявлена стоимость смартфона Realme GT Master Exploration Edition в Европе

24.12.21 / В ДНР заявили о поставках на Украину из США вызывающего паралич вещества

17.11.20 / Депутат рассказал о финансируемой из-за рубежа кампании по легализации наркотиков в России

02.09.20 / Белоруссию лучше не злить! – Лукашенко грозит странам Балтии закрытием границ в ответ на санкции

28.03.21 / США пообещали принять серьезные меры в отношении России

12.05.21 / “Ожидаем результаты теста”. Вторая репетиция Go-A на сцене “Евровидения 2021” в Роттердаме состоится без солистки Павленко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика