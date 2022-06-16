В США озвучили объемы вывоза зерна из Украины за май

В мае из Украины с помощью США и ЕС экспортировали 1,7 млн тонн зерна, это больше, чем в апреле, но меньше, чем возможно, сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

В случае оптимальной ситуации Украина могла поставить до 3 млн тонн зерна в месяц, половину от объемов мирного времени, сообщил Прайс, передает РИА «Новости».

«В мае эти усилия в сочетании с поддержкой со стороны ЕС и других международных партнеров помогли украинскому правительству экспортировать 1,7 млн метрических тонн зерна. Это больше, чем было экспортировано месяцем ранее, но и близко не соответствует тому, что нужно с точки зрения экспортных возможностей Украины», – отметил он.

Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.

До этого президент РФ Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.

—