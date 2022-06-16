Cотни тысяч американцев сидят без света – из-за жары электросети не справляются с нагрузкой

В США пришла аномальная жара: от высоких температур страдают 100 миллионов человек в разных штатах, пишет CNBC. На этом фоне возросла нагрузка на электросети, которые оказались неготовы к такому испытанию. В штате Огайо операторы отключили почти 200 тысяч домов, чтобы избежать перегрузки, пишет американский телеканал.

Электросети по всей стране в начале этого лета подвергаются настоящему испытанию. Значительная часть страны страдает от аномальной жары. А теперь ещё и тысячи людей остались без света: города пытаются сберечь электроэнергию в ожидании нового изматывающего зноя.

100 миллионов из нас сегодня страдают от высоких температур. Опасная жара установилась от Финикса до самого Детройта. Синоптики прогнозируют, что завтра аномальная жара продолжится. В ближайшие дни ожидаются десятки температурных рекордов.

В Огайо почти 200 тысяч домов остались без электричества, пишет PowerOutage.us. С нами на прямой связи из Колумбуса корреспондент CNBC Перри Рассом. Перри, электроэнергию отключили специально?

ПЕРРИ РАССОМ, корреспондент CNBC: Да. В понедельник у нас был шторм, который привёл к отключению. Потом пришла жара, потребление электроэнергии повысилось, и пришлось отключать людям электричество, чтобы избежать перегрузки системы. Есть действующие убежища, одно из них — в здании, которое вы видите за моей спиной, это библиотека. Но проблема в том, что это здание закрывается в восемь, так что людям приходится возвращаться на ночь домой и спать в этой жаре.

Температура в доме Сони Одом в Колумбусе, штат Огайо, приближается к 90 градусам (32 градуса по Цельсию. — ИноТВ).

СОНЯ ОДОМ, жительница Колумбуса: Просто не знаю, что мы будем делать.

Электричества нет уже два дня.

СОНЯ ОДОМ: (Открывает холодильник.) Моя еда. Запах…

Её продукты испортились. Летают мухи. А её пёс Джоджо тяжело дышит.



СОНЯ ОДОМ: Мамочка выведет тебя гулять или будет обмахивать веером, хорошо?

Её семья купила фруктовый лёд, чтобы охлаждаться.



ФРЕД ЛИТЛ, житель Колумбуса: Это напоминает мне (неразборчиво), только не так влажно. А вот жара такая же.

В Огайо сильные штормы повредили линии электропередач. Затем установилась жаркая погода. Это создало перегрузки. Чтобы это исправить, компания AEP Ohio прекратила подачу электроэнергии более чем 100 тысячам жителей.

ДЖОН УИЛЬЯМС, AEP Ohio: Нам очень жаль. Это во-первых. Нам очень жаль.

Жаркая погода только начала распространяться на весь Средний Запад, и это подпитывает опасения, что для предстоящего лета будут характерны отключения электричества. North American Electric Reliability Corporation предупреждает, что этим летом «высок риск дефицита электроэнергии». Организация заявляет, что температуры, превышающие средние сезонные значения, способствуют высоким пиковым нагрузкам и, возможно, более частым вынужденным отключениям.

Официальный представитель оператора электросети MISO сообщает, что на Верхнем Среднем Западе обнаружен «дефицит мощностей» «небывалого масштаба». Компания предупреждает о возможных веерных отключениях этим летом для предотвращения неконтролируемых каскадных сбоев электроснабжения.

В Теннесси генерирующая компания просит население установить термостаты на 78 градусов (25,5 градуса по Цельсию. — ИноТВ) из опасений перегрузки сети.

ДЖЕК БАКСТЕР, Nashville Electric Service: Я знаю, что для Юга с его высокой влажностью это тепловато. Опять-таки, это лишь предложение…

В Колумбусе Одом рассказывает, что ей говорили о возможном возобновлении электроснабжения в пятницу.

ПЕРРИ РАССОМ: Вот это «возможно, в пятницу» вас устраивает?

СОНЯ ОДОМ: Да… Нет, меня не устраивает. Нет определённого ответа, а мы страдаем.

ПЕРРИ РАССОМ: В этом доме и 15 минут находиться было тяжело. Мы потели, насекомые залетали нам в нос. А представьте, каково быть там целыми днями.

В Милуоки жара оказалась смертоносной: 89-летний мужчина и 39-летняя женщина были найдены мёртвыми. Выясняется, связаны ли эти смерти с жарой. Но в квартире женщины, когда туда прибыли, было 88 градусов (31 градус по Цельсию. — ИноТВ), а температура её тела, Шеп, была 101 (38,3 градуса по Цельсию. — ИноТВ).

Ох… Перри Рассом, спасибо.



Дата выхода в эфир 15 июня 2022 года.