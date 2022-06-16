Мнение: Нефтегазовые «чёрные лебеди», удвоение перевозок нефти и рекорд инфляции в США

1. У меня слёзы на глаза наворачиваются от смеха, когда я читаю про нефтегазовую политику США и ЕС. Они как будто специально делают всё так, чтобы создать на рынке ещё больший дефицит углеводородов (ссылка):



Германская Siemens вчера признала, что сокращение подачи газа из России по «Северному потоку» на 40%, о котором заявил «Газпром», произошло из-за санкций. Компания пояснила, что 1) по техническим причинам починить турбину для газопровода можно было только в Канаде, 2) Канада не отдаёт турбину, потому что санкции, 3) Siemens продолжает работать над поиском решения.

Одновременно случилась другая неприятность: крупнейший в США СПГ-терминал Freeport LNG (на прошлой неделе там что-то взорвалось) заявил, что за три месяца он восстановит работу частично, а так будет чиниться до конца года. Он обеспечивал 20% всего американского СПГ-экспорта и 10% СПГ-импорта в Евросоюз. На оба события чутко отозвались цены, пишет Financial Times:

«Европейские цены на газ подскочили более чем на 15%, до 99 евро за мегаватт-час, контракты на поставку газа в Великобритании в июле подскочили на 25% до 1,97 фунтов стерлингов за терм, при этом трейдеры предупреждают о сокращении поставок в ближайшие месяцы. И напротив — цены на газ в США упали на новостях более чем на 15%» (потому что газ останется дома и не будет сжижаться).

Итак, европейская и американская газовая инфраструктура страдает. Тем временем визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию откладывается, так как американские политики и СМИ затравили президента за одно только желание ехать на встречу с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом, которого ранее Байден называл «убийцей» (ссылка). Неудивительно, что Саудовская Аравия отказалась помогать Западу.

С одной стороны саудиты обещали несколько повысить добычу нефти, чтобы заместить выпадающие объёмы, связанные с Россией. Однако заместить они могут лишь малую часть. Также саудиты объявили о повышении базовой цены нефти для азиатских и европейских клиентов (ссылка). Для США поднимать не стали: открыто ссорится с американцами в Эр-Рияде пока что не хотят. Но из-за подорожания нефти в Евразии цены на американском рынке также немедленно поднялись, и американцы ничего от этого не смогли выиграть.

В Европе проблемы ещё серьёзнее чем в США. Поставки нефти из Ливии, от которых крайне зависят Италия, Испания и прочие страны Южной Европы, сократились в 12 раз, почти до нуля (ссылка). Виноваты в этом сами американцы и европейцы, которые напали на Ливию в 2011 году, из-за чего там установилось двоевластие, и добыча нефти периодически обрушивается по причине делёжки месторождений между разными вооружёнными группами.

2. Вопреки санкциям, экспорт нашей нефти в Европу не думает сокращаться. А некоторые страны ЕС даже умудрились удвоить свои заработки на перевозке российских энергоресурсов (ссылка):



Европейские транспортные компании с начала спецоперации на Украине стали перевозить примерно вдвое больше российской нефти, по-прежнему востребованной на мировом рынке. Об этом пишет Independent.

По данным издания, наибольшую выгоду от транспортировки российской нефти получают три европейские страны — Греция, Кипр и Мальта — и зарегистрированные в них компании. В феврале они совокупно перевезли 31 миллион баррелей российской нефти, в мае — уже 58 миллионов баррелей.

Всего за три месяца суда, связанные с Грецией, Кипром и Мальтой, перевезли 178 миллионов баррелей российской нефти на общую сумму в 17,3 миллиарда долларов. В начале спецоперации на связанные с этими странами компании приходилось чуть более трети всей российской нефти, перевозимой по морю, сейчас — около половины.

Что ж, радует, по крайней мере, что на этой ситуации зарабатывают страны, где русофобия распространена не так сильно, как в прочем Евросоюзе.

3. По итогам мая инфляция в США поставила очередной рекорд – 8,6% (если верить официальным данным). С учётом низких базовых ставок, это куда более жёсткий инфляционный шок для американцев, чем более высокая, но более привычная и смягчённая ставками инфляция в нашей стране (ссылка):

Ради борьбы с инфляцией в США вынужденно начали повышать банковские ставки, что уже привело к грандиозному биржевому краху. Процитирую комментарий Павла Шипилина по поводу обвала американского рынка и «налога Путина» (ссылка):

До недавнего времени в определенных кругах что в России, что за рубежом бытовало мнение, будто наша крохотная по сравнению с гигантами вроде США, Германии или Франции экономика не выдержит даже легкого нажима. Да что там государства-гиганты, два года назад рыночная капитализация корпорации Apple на бирже Nasdaq достигла 2 трлн долларов, превысив ВВП России, которое на тот момент составляло примерно 1,6 трлн.

Однако тотальные антироссийские санкции, объявленные Западом, вдруг привели к странному эффекту: в Европе и Америке резко подскочили цены на все, начиная от топлива и заканчивая продуктами питания.

В Соединенных Штатах вышел доклад Минтруда, согласно которому потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. Президент Байден заявил, что инфляция стала «подлинным вызовом» для США. Глава Белого дома утверждал, что в США «никогда не видели ничего подобного «налогу Путина» на продукты питания и бензин».

И, конечно, получил в ответ язвительные комментарии. «Кажется, будто президент Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин», — откликнулся по-английски в твиттере первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Свой «налог» Путин, похоже, ввел не только в США, но и во всех остальных западных странах.

Западу нельзя приуменьшать экономическую силу, которой обладает Россия, пишет Daily Express. По мнению автора статьи Джонатана Саксти, США, Евросоюз и другие страны совершают ошибку, недооценивая значимость Москвы в мировой торговле.

«Россия играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергии. Еда и топливо нам нужны больше, чем кофейни и мобильные приложения. Экономика, ориентированная на первое, в итоге более устойчива», — подчеркнул обозреватель, добавив, что Россию с ее ресурсами, территорией и высоким показателем образованного населения не так легко отбросить. Он также признал неэффективность нынешних санкций, поскольку Кремль найдет новые рынки для своих ресурсов.