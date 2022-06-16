Асад объявил о начале процедуры признания Сирией ДНР

Сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи с делегацией Донецкой народной республики объявил об официальном начале процедуры признания ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Состоялся плодотворный визит нашей делегации во главе с министром иностранных дел республики Натальей Никоноровой в Дамаск», – цитирует Пушилина ТАСС.

В ходе встречи Асад объявил об официальном старте процедуры признания ДНР, подчеркнул глава республики. «Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», – заключил Пушилин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией.

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