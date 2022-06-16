 

«Прогресс МС-20» увел МКС от столкновения с космическим мусором

16.06.2022, 22:10, Новости дня
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Двигатели российского корабля «Прогресс МС-20» увели МКС от потенциального столкновения с космическим мусором, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«По данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, 16 июня в 22.03 мск были включены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Они проработали почти 275 секунд, величина импульса составила 0,5 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась примерно на 890 метров», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что маневр был совершен, чтобы избежать опасного сближения с космическим мусором. Пролет рядом с этими объектами прогнозировался в 0.50 мск 17 июня, они должны были пролететь в 285 метрах от станции.

В апреле орбита МКС была скорректирована при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-18», тогда станция также уклонялась от космического мусора.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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