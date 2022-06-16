 

Культурные площадки подготовили программу к Московской неделе моды

16.06.2022, 21:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нынешнее лето в Москве выдалось богатым на интересные события. В городе уже прошли несколько масштабных фестивалей, а также многочисленные мероприятия спортивного, образовательного и творческого характера. Занятие по душе сегодня может найти каждый житель или гость российской столицы. А впереди новые приключения – целая неделя моды.

Итак, с 20 по 26 июня в городе пройдет первая Московская неделя моды. Примечательно, что масштабный проект решили поддержать столичные парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, а также сеть кинотеатров “Москино”. Они подготовили для гостей собственные тематические программы.

Посетители культурных площадок смогут узнать историю современного театрального костюма, ознакомиться с тенденциями молодежных причесок, а также принять участие в мастер-классе по созданию эскизов одежды. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, жителей и гостей столицы ждет более 60 мероприятий.

“Многие из них будут просветительскими — участники узнают об истории моды и современных тенденциях отечественной фешен-индустрии. Москвичи и туристы смогут присоединиться к мастер-классам по дизайну одежды, побывать на выставках, экскурсиях, кинопоказах и концертах”, — отметила чиновница.

К примеру, с 18 до 24 июня, с 11:00 до 16:00 можно будет посетить экспозицию “Современный театральный костюм”, представленную в колледже музыкально-театрального искусства имени Вишневской. А любителей истории заинтересует выставка “Как одевалась Москва. Москвичи разных эпох на московской театральной сцене”, подготовленная музеем-заповедником “Царицыно” на 21-26 июня.

Библиотека № 4 имени Фурцевой 22 июня в 19:00 приглашает всех желающих на выставку “Московская мода”. Узнать про “Космический дизайн в СССР” можно при посещении лекции в Музее космонавтики 24 июня в 16:00. Не менее интересная лекция по теме “Фешен-индустрия: теория и практика” пройдет в галерее “Беляево” 25 июня в 16:00.

Если же вы являетесь любителем кино, то обязательно стоит посетитьпоказы, посвященные жизни известных дизайнеров и кутюрье. Программы для москвичей подготовили кинотеатры “Салют”, “Космос”, “Спутник”, “Сатурн”, “Фили”, “Сокольники” и “Музеон”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06.21 / Пошаговая инструкция для женщин, которых мужчины не балуют подарками: что в нас не так и как это изменить

18.12.21 / Война с Украиной: верить ли западным СМИ?

13.05.22 / Мнение: Как правильнее отбирать деньги у пособников США

14.12.20 / Артефакты, возрастом в десятки миллионов лет, из калифорнийской шахты

07.04.22 / Ученые: Пчелы – самые важные существа на Земле

18.08.20 / Верховный суд разрешил учитывать сословие при выборе меры пресечения

10.12.21 / “Это будет смешно”: журналист Синельников о получении украинцами российского гражданства

26.11.21 / На что обратить внимание в сезон распродаж. Советы от стилиста

03.05.22 / Психопат со старческой деменцией: психологический портрет президента

31.12.20 / Политик года. Александр Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика