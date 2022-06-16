 

В Москве развивается городская сеть постаматов

16.06.2022, 21:55, Разное
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Постаматы для получения товаров из интернет-магазинов, а также отправки посылок уже давно прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня трудно представить себе, как бы мы обходились без популярных маркетплейсов, где можно найти практически любую необходимую вещь: от брелоков для ключей до деталей для автомобиля, от зарубежной еды до мебели для квартиры. Чтобы облегчить процесс дистанционных покупок, в российской столице запустили проект “Московский постамат”.

Программа работает с прошлого года. Примечательно, что дизайн для постаматов выбирали сами москвичи. Варианты обсуждались на популярной у жителей города цифровой платформе “Активный гражданин”. Большинство граждан отдали предпочтение оформлению в многоцветном варианте, а точнее в красном, синем, голубом и белом тонах.

Теперь устройства с выбранным дизайном будут устанавливаться по всему городу, в самых популярных местах российской столицы. В скором времени они появятся в музеях, библиотеках, поликлиниках, фитнес-центрах, а также на станциях метро, Московского центрального кольца и Московского центрального диаметра, а также на парковках и транспортно-пересадочных узлах.

При желании местных жителей их могут установить даже в подъездах жилых домов. Конечно, решать этот вопрос придется на общем собрании собственников квартир. К слову, для удобства людей городскую сеть постаматов планируют интегрировать с порталом mos.ru.

Важно отметить, что постаматы могут быть использованы не только для получения и возврата товаров в интернет-магазины, но и, скажем, для отправки техники сервисные центры или одежды – ремонт и химчистку. Современные устройства позволят москвичам отправлять и получать документы, а также оставлять вещи на хранение.

Кстати, в столичную программу заложено, что в городских постаматах должны действовать единые требования к качеству
обслуживания клиентов. Это значит, что все услуги будут оказываться на самом высоком уровне.

Система работает довольно просто, ведь она нацелена на комфорт москвичей. Житель города делает заказ на маркетплейсе, а курьер доставляет его в ближайший постамат в обозначенное время. Соответственно, свой заказ можно забрать в удобное время, а не ожидать сотрудника доставки дома. Аналогично по пути на работу прямо на станции метро можно загрузить в устройство, например, одежду и отправить его в химчистку, не подстраиваясь под график работы заведения.



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