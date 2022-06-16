Мнение: За что?

В блогах сейчас вовсю обсуждаются вброшенные каналом «Незыгарь» цифры потерь украинской армии, полученные якобы от британской спецслужбы МИ-6: согласно вбросу, общие потери ВСУ составили за почти 4 месяца около 250 тысяч человек, из них 176 тысяч убитыми, 41 тысяча тяжелоранеными и 38 тысяч пропавшими без вести. Тональность обсуждения этой «новости» в российских блогах – убийственно-деловитая и бухгалтерская: патриотическая часть «общественности» бурно радуется , более умеренная высказывает скепсис – мол, что-то многовато, «не может быть так хорошо», ведь 250 тысяч – это почти вся численность ВСУ до вторжения, что ж выходит, вся украинская армия уничтожена? Но если да – то кто ж тогда сопротивляется сейчас на обширном фронте и даже иногда переходит в контратаки?

А я почему-то вспомнил на этом фоне совсем другое – весну 2018 года, когда вся страна (тогда еще была Россия) вроде как ужаснулась и вовсю обсуждала пожар в «Зимней вишне», ТЦ в Кемерово. Шли разного рода передачи и ток-шоу, в новостях – бесконечные документальные съемки с места пожара, рыдающие матери. Озвучили и число погибших – 60 человек. Насколько я помню, в стране тогда даже объявили всероссийский (!) траур. 60 человек сгорело или задохнулось в городе Кемерово! Из них – 37 детей! 79 человек пострадало! В разных городах люди выходили на улицы и несли куда-то – не знаю куда – детские игрушки и цветы, в знак скорби по погибшим. Траур! Приспущены бело-сине-красные флаги РФ!

Я теперь думаю – видимо, это тоже была фальшь, и не было никакой скорби? Люди исполняли какой-то дурацкий с их точки зрения ритуал, искренне не понимая, что и зачем они делают?

Вот ведь – передают: на Украине погибло 176 тысяч человек. Не 60 – 176. Тысяч. И они не сгорели в пожаре – они были убиты. НАМИ. Наша армия вошла в чужую страну и убила 176 тысяч человек. Вероломно, без объявления войны. Где скорбь, где траур? Их нет и в помине.

Как нет и ответа на вопрос – зачем? За что?

Может, дело в том, что убитые были люди в форме? Военные? Может, в русском народе есть поверье, что военных можно спокойно убивать, им не больно, они же в форме и сами на это согласились?

Но нет же! Вспоминаю опять, более раннее событие – гибель подлодки «Курск». 2000 год. Начало славных дней правленья В.В.Путина – счастье коего по сей день с нами. Тогда погибли все 118 членов экипажа. И – они все ведь тоже были военные! Военные моряки.

А в стране тогда было прямо всенародное горе – и оно мне казалось тогда вполне искренним. Люди, помню, прямо на улицах плакали – так им было жалко военнослужащих. Фотографии членов экипажа подлодки печатали все газеты (их тогда было намного больше, чем сейчас). Людей почему-то не смущало, что там были все военные моряки в форме – то есть, по нынешней логике, люди, подписавшиеся на то, чтобы умереть в возрасте 20-30 лет, не вызывая никаких особых эмоций у остальных штатских.

А сейчас? Когда у людей были истинные, выражавшие их подлинную натуру реакции – тогда или сейчас?

176 тысяч человек. Убиты. За что, мать вашу?