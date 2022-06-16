 

Мнение: За что?

16.06.2022, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В блогах сейчас вовсю обсуждаются вброшенные каналом «Незыгарь» цифры потерь украинской армии, полученные якобы от британской спецслужбы МИ-6: согласно вбросу, общие потери ВСУ составили за почти 4 месяца около 250 тысяч человек, из них 176 тысяч убитыми, 41 тысяча тяжелоранеными и 38 тысяч пропавшими без вести. Тональность обсуждения этой «новости» в российских блогах – убийственно-деловитая и бухгалтерская: патриотическая часть «общественности» бурно радуется , более умеренная высказывает скепсис – мол, что-то многовато, «не может быть так хорошо», ведь 250 тысяч – это почти вся численность ВСУ до вторжения, что ж выходит, вся украинская армия уничтожена? Но если да – то кто ж тогда сопротивляется сейчас на обширном фронте и даже иногда переходит в контратаки?

А я почему-то вспомнил на этом фоне совсем другое – весну 2018 года, когда вся страна (тогда еще была Россия) вроде как ужаснулась и вовсю обсуждала пожар в «Зимней вишне», ТЦ в Кемерово. Шли разного рода передачи и ток-шоу, в новостях – бесконечные документальные съемки с места пожара, рыдающие матери. Озвучили и число погибших – 60 человек. Насколько я помню, в стране тогда даже объявили всероссийский (!) траур. 60 человек сгорело или задохнулось в городе Кемерово! Из них – 37 детей! 79 человек пострадало! В разных городах люди выходили на улицы и несли куда-то – не знаю куда – детские игрушки и цветы, в знак скорби по погибшим. Траур! Приспущены бело-сине-красные флаги РФ!

Я теперь думаю – видимо, это тоже была фальшь, и не было никакой скорби? Люди исполняли какой-то дурацкий с их точки зрения ритуал, искренне не понимая, что и зачем они делают?

Вот ведь – передают: на Украине погибло 176 тысяч человек. Не 60 – 176. Тысяч. И они не сгорели в пожаре – они были убиты. НАМИ. Наша армия вошла в чужую страну и убила 176 тысяч человек. Вероломно, без объявления войны. Где скорбь, где траур? Их нет и в помине.

Как нет и ответа на вопрос – зачем? За что?

Может, дело в том, что убитые были люди в форме? Военные? Может, в русском народе есть поверье, что военных можно спокойно убивать, им не больно, они же в форме и сами на это согласились?

Но нет же! Вспоминаю опять, более раннее событие – гибель подлодки «Курск». 2000 год. Начало славных дней правленья В.В.Путина – счастье коего по сей день с нами. Тогда погибли все 118 членов экипажа. И – они все ведь тоже были военные! Военные моряки.

А в стране тогда было прямо всенародное горе – и оно мне казалось тогда вполне искренним. Люди, помню, прямо на улицах плакали – так им было жалко военнослужащих. Фотографии членов экипажа подлодки печатали все газеты (их тогда было намного больше, чем сейчас). Людей почему-то не смущало, что там были все военные моряки в форме – то есть, по нынешней логике, люди, подписавшиеся на то, чтобы умереть в возрасте 20-30 лет, не вызывая никаких особых эмоций у остальных штатских.

А сейчас? Когда у людей были истинные, выражавшие их подлинную натуру реакции – тогда или сейчас?

176 тысяч человек. Убиты. За что, мать вашу?

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03.21 / Скандалы: Гадалка нагадала «казенный дом»

25.02.22 / Мнение: День Z + 1

09.09.21 / “Новое место жительства дало мне некую свободу”: Лобода переехала жить в Европу

10.05.22 / Мнение: Шахматный оффтоп

17.03.22 / Скандалы: Великий исход

29.07.21 / ЦИК и Всероссийское общество слепых заключили соглашение о наблюдении на выборах

23.04.21 / Шеф-повар “Фаренгейт” Максим Колпащиков о креативной кухне и трендах гастрономии

28.01.22 / Семен Слепаков в стихе рассказал поклонниками о заражении «омикроном»

23.05.21 / Капуста полезна не только для фигуры. Простые маски для лица, которые идеальны летом

29.05.21 / Анонсирован Mahindra Bolero нового поколения — CarWale

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика