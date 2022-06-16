 

Мнение: Ценности и транспарентность

16.06.2022, 21:35, Разное
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Новости свободы слова в Европе.

Ценности и транспарентность

Замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова призвала европейские страны блокировать СМИ, представляющие угрозу национальной безопасности, не дожидаясь решений ЕС. В Еврокомиссии призвали страны ЕС блокировать СМИ, которые «угрожают нацбезопасности»
Юрова привела в пример Балтийские страны, которые запретили отдельные российские телеканалы на основе собственных оценок.
«Сейчас в условиях информационной войны все страны ЕС должны постоянно вести оценку, представляют ли конкретные СМИ угрозу национальной безопасности. Это должен решать не ЕС, а страны-члены», — цитирует её ТАСС.

https://russian.rt.com/world/news/1015493-evrokomissiya-smi-blokirovka – цинк

Такие вот теперь "европейские ценности". Все подчинено единой цели зачистки информационного пространства для ретрансляции единственно правильной точки зрения. Иная – представляет угрозу национальной безопасности. Так как ЕС слишком забюрократизирован и медлителен, уже вполне открыто лоббируют усиление цензуры прессы через государственные институты отдельных членов, используя в качестве примера зависимые от США Прибалтийские лимитрофы. Где на примере Федорова показывают, что за иную точку зрения вполне можно попасть в тюрьму и подвергаться пыткам.
Один из несомненных плюсов идущей войны, это полное саморазоблачение так называемых "европейских ценностей". Теперь и для самых тупеньких.

Источник: Colonel Cassad



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