Путин поручил разработать и утвердить новую стратегию автопрома
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Необходимо разработать и утвердить обновленную стратегию автопрома до 1 сентября, ее ключевым элементом должно стать наличие у РФ собственных технологических средств для обеспечения конкурентоспособности, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию автопрома.
«Необходимо до 1 сентября, прошу это правительство сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у РФ собственных критических технологий и производств», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли.
Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов.
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