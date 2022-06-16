 

Путин поручил разработать и утвердить новую стратегию автопрома

16.06.2022, 20:45, Новости дня
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Необходимо разработать и утвердить обновленную стратегию автопрома до 1 сентября, ее ключевым элементом должно стать наличие у РФ собственных технологических средств для обеспечения конкурентоспособности, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию автопрома.

«Необходимо до 1 сентября, прошу это правительство сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у РФ собственных критических технологий и производств», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли.

Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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