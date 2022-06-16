 

СМИ назвали напитки, которые заменят в России Coca-Cola и Fanta

16.06.2022, 20:45, Новости дня
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В РФ вместо Coca-Cola и Fanta будут выпускать напитки Funky Monkey Cola и Orange, рассказали участники встречи, на которой компания Coca-Cola провела презентацию новой газировки.

Отмечается, что вкус будет идентичен классической Coca-Cola и Fanta, но разливать лимонады будут в упаковку с новым дизайном. На банках и бутылках объемом 0,33, 0,5 и 1,5 л разместят обезьяну в наушниках и кепке. Дизайн и слогам продукции – «Живи в своем ритме», информирует издание «Фонтанка.ру».

Пока не сообщалось о сроках попадания Funky Monkey на полки российских магазинов, а также точной стоимости напитков, но презентовали их как продукцию в среднеценовом сегменте.

Напомним, компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic), которая является дистрибутором Coca-Cola в России, 16 июня объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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