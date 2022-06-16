 

Путин заявил о необходимости обеспечить доступность цен на машины для россиян

16.06.2022, 20:45, Новости дня
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Цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах», – сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, передает РИА «Новости».

По словам президента, нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан.

Ранее задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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