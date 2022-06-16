Мнение: Было – стало

Друзья, приведите примеры, как один и тот же человек, поменяв имидж, превратился из некрасивого в красивого или из обычного в необыкновенно красивого.

Многие уверены, что для этого необходимо делать пластические операции, пересаживать волосы, садиться на диеты и спорт как на иглу.

На самом деле, все можно изменить одной только сменой декорации, подбором и освоением подходящего образа.

При том, что спорт – это тоже хорошо, но отдавать ему жизнь ради хорошего имиджа не нужно.

Спорт решает многие проблемы внешнего вида, но красивым человеком делает не он, а образ.

Вот чтобы это понять, давайте посмотрим на фото “было – стало”, где у людей не было большого лишнего веса или каких-то других безобразий, то есть конституция их принципиально не менялась, но, благодаря смене декорации, они полностью изменились.

Можно приводить и те фото, которые уже были в блоге раньше.