 

Центральной площади Карачаевска присвоили имя Героя России Канамата Боташева

16.06.2022, 20:33, Разное
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По словам градоначальника, на площади будет установлен памятник герою, который погиб в бою в Донбассе.

С предложением назвать площадь в честь Канамата Боташева выступил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе торжественных похорон боевого летчика в его родном Карачаевске.

Как стало известно, 63-летний генерал-майор добровольцем пошел сражаться после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Он погиб, прикрывая огнем отряд союзных сил, попавший огневой мешок ВСУ. За проявленную доблесть президент России удостоил Боташева звания Героя России посмертно.

Прощание с Канаматом Боташевым прошло в Карачаевске в начале июня. Он был похоронен с воинскими почестями и при большом стечении соотечественников. Ряд организаций направили венки в честь павшего героя. По сообщениям СМИ, среди венков был замечен один с траурной лентой и надписью «Герою Мужчине Бойцу от ЧВК Вагнер».



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