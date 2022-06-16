Оккупирующая держава обязана идентифицировать и похоронить всех погибших в Мариуполе

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что ее офис подтвердил гибель в ходе боевых действий в Мариуполе 1348 мирных жителей, в том числе 70 детей.

По ее словам, фактическое количество погибших, вероятно, во много раз больше. Бачелет призвала Россию, как оккупирующую державу, обеспечить идентификацию и достойное захоронение всех останков.

– С февраля по конец апреля Мариуполь, вероятно, был самым смертоносным местом в Украине. Интенсивность и масштабы боевых действий, разрушений, гибели и ранений убедительно свидетельствуют о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и грубых нарушениях международного права, – заявила Мишель Бачелет, выступая на 50-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Больше месяца в осаде: в подвалах без воды, тепла и медпомощи

Она напомнила, что город находился в осаде больше месяца. Российские вооруженные силы начали окружать Мариуполь в начале марта. Многие гражданские лица уже тогда боялись выезжать.

К 10 марта город был полностью блокирован российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными формированиями.

Мариуполь повергся массивным разрушениям и повреждениям.

– По нашим оценкам, повреждено или разрушено до 90 процентов жилых многоэтажных домов, а также до 60 процентов частных домов, – рассказала главная правозащитница ООН.

Она напомнила об обстреле 16 марта российской авиацией мариупольского драматический театра, внутри которого прятались сотни мирных жителей. На здании была видимая с неба надпись «дети». Российский авиаудар по драмтеатру Мариуполя 16 марта — одна из самых смертоносных атак по мирным гражданам за все время войны, подчеркнула Бачалет.

Были повреждены или разрушены все больницы, в том числе детские отделения мариупольской больницы № 3. К концу марта из-за повреждений и разрушений и отсутствия электричества и медикаментов все больницы фактически перестали функционировать.

Электричество, газ и воду в Мариуполе отключили в начале марта, когда на улице было еще морозно. Люди дни и ночи проводили в холодных подвалах и квартирах. Многие пожилые люди и инвалиды оставались в своих квартирах без помощи и связи с внешним миром. Многие из них погибли в результате обстрелов, а другие сгорели или задохнулись в результате пожаров, которые некому было тушить.

В домах не было воды – люди выбегали к колодцам или открытым водохранилищам, и по дороге многие погибали. Централизованная канализация перестала функционировать. Обеды готовили на кострах у подъездов.

Обстрелы из танков и использование оружия широкого поражения в городской черте

С первой недели марта в ходе боевых действия в городской черте Мариуполя, как сообщила Бачелет, использовались средства поражения широкого радиуса действия, велись обстрелы из танков и тяжелой артиллерии, использовались реактивные системы залпового огня, реактивные снаряды и наносились удары с воздуха. С каждым днем в городе росло число убитых мирных жителей.

На сегодняшний день, как сказала Бачелет, пока трудно сказать «в какой степени стороны конфликта соблюдали принципы избирательности, соразмерности и предосторожности». Выжившие гражданские лица делятся разной информацией, но большинство из них сообщают, что «военные позиции часто располагались в непосредственной близости от гражданских лиц и гражданских объектов».

Многие еще не похоронены

На сегодняшний день в Управлении подтвердили гибель непосредственно в ходе боевых действий в Мариуполе 1348 гражданских лиц, в том числе 70 детей. Мариупольцы погибали в результате авиаударов, танковых и артиллерийских обстрелов, а также в ходе уличных боев.

– Фактическое число погибших в результате боевых действий среди гражданского населения, вероятно, на тысячи больше. Тела обнаружены в импровизированных индивидуальных или братских могилах во дворах, на улицах и в парках, в оставленных без присмотра домах и квартирах. Многих еще предстоит похоронить, – заявила Мишель Бачелет.

Она добавила, что до тех пор, пока не будут обнаружены и опознаны все трупы, невозможно будет назвать точное число погибших среди гражданского населения.

Эвакуация

Эвакуация мирных жителей Мариуполя осуществлялась в течение всего месяца. В целом город покинули 350 тысяч человек. Люди были готовы эвакуироваться в любом возможном направлении, но не у всех была такая возможность.

Со сталелитейного завода «Азовсталь» было эвакуировано более 600 человек, в том числе благодаря посредническим усилиям Генерального секретаря ООН.

30 апреля российские вооруженные силы взяли Мариуполь, за исключением территории завода «Азовсталь», под полный контроль.

Военнопленные

Мишель Бачелет рассказала, что более 2000 украинских военных из Мариуполя были взяты в плен. Ее Управление получило сообщения об убийстве украинского солдата, вышедшего из строя в Мариуполе, и о жестоком обращении с несколькими другими.

– Ввиду отсутствия доступа к военнопленным на территории, контролируемой российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами, наше Управление не имело возможности оценить условия их содержания и обращения с ними, – сказала главная правозащитница.

Она выразила серьезную обеспокоенность по поводу судебных процессов над тремя украинскими военнослужащими, которые также являются гражданами третьих стран, взятыми в качестве военнопленных в Мариуполе. Их признали виновными в попытке захвата власти на территории, контролируемой пророссийскими вооруженными формированиями в Донецке, подготовке к террористической деятельности и наемничеству, и приговорили к смертной казни.

В этой связи Верховный комиссар ООН напомнила о правилах обращения с военнопленными и выразила серьезные сомнения по поводу справедливости судебного процесса по их делам в «так называемых судах». Она подчеркнула, что лишение военнопленных права на справедливое и судебное разбирательство запрещено международным правом и может быть приравнено к военному преступлению.

Нынешняя ситуация в Мариуполе

Верховный комиссар заявила, что нынешняя ситуация в Мариуполе ужасна. Сейчас обстрелы стихли. В разрушенном городе осталась часть его жителей, изнуренных горем и лишениями. В ВОЗ предупреждают об опасности вспышки инфекционных заболеваний, в том числе холеры. Многим людям либо негде жить, либо они живут в аварийных квартирах, зачастую без окон, электричества, газа и водопровода. Многие люди сильно зависят от гуманитарной помощи российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных групп и не имеют средств к существованию.

– Люди не могут свободно выезжать и возвращаться в город, в том числе и те, кто уехал из Мариуполя в апреле или марте. Я также обеспокоена тем, как осуществлялся и осуществляется процесс так называемой фильтрации гражданских лиц, – отметила Верховный комиссар, осудив пытки и задержания тех, кто «не проходит тест на лояльность».

Оккупирующая держава в Мариуполе должна выполнить свои обязательства

Верховный комиссар ООН подчеркнула, что Российская Федерация в качестве оккупирующей державы в Мариуполе должна выполнять все свои обязательства по международному праву, в том числе соблюдать права человека, очистить город от неразорвавшихся снарядов и мин; обеспечить идентификацию и достойное захоронение всех останков.

Правосудие восторжествует

Говоря о продолжающейся трагедии Мариуполя, Верховный комиссар подчеркнула, что со временем город можно будет восстановить, но ужасы, причиненные гражданскому населению, оставят неизгладимый след, в том числе и на грядущих поколениях.

Она напомнила о родителях, которым пришлось хоронить собственных детей; о людях, которые были свидетелями самоубийства своих друзей; обо всех тех, кто был вынужден покинуть столь любимый город с неопределенными перспективами когда-либо увидеть его снова.

В этой связи Верховный комиссар выразила надежду на то, что правосудие восторжествует и пострадавшие смогут добиться справедливости и возмещения ущерба.