 

Мнение: Визит

16.06.2022, 19:56, Разное
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По итогам встречи четырех европейских руководителей (к французу-немцу-итальянцу еще добавился и румын) с Зеленским заявлено, что четверка выступает за скорейшее вступление Украины в ЕС. При этом особо отмечено, что Европа не будет требовать от Украины территориальных уступок России для урегулирования конфликта.

Статус члена ЕС — вполне сильный ход, но недостаточно. Смысл его в том, чтобы минимизировать влияние Великобритании, которая из ЕС как раз-таки вышла, но это не слишком многое меняет, так как интересы Великобритании в ЕС представляет Польша.

«Европа не будет требовать территориальных уступок» – тоже невнятная фраза, так как Киев может быть поставлен перед условиями, которые можно будет выполнить только через эти самые уступки, но формально это будет его решение.

Единственное, что удалось решить конкретно — это оговорить поставку шести дополнительных артсистем «Цезарь» из Франции. Ну это, скорее всего, чтобы иметь хоть какой-то неабстрактный итог встречи.

Источник: Эль Мюрид



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