Скандалы: Петербургский вуз заказал услуги по «кибергигиене» на полмиллиарда рублей

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича потратит более 530 миллионов рублей на информационную кампанию

Это следует из материалов закупки, которую провел вуз. Согласно техническому заданию, опубликованному на портале госзакупок, целью работы является «проведение информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на повышение грамотности широких слоев населения и гражданских служащих». Кампания рассчитана на два года и должна охватить не менее 7,6 миллионов человек, что сопоставимо с населением Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе. Подрядчику необходимо будет создать медиа-материалы по заданной теме «цифровой гигиены», а так же разместить их на портале госуслуг, в СМИ, соцсетях и телеграмм-каналах.

По данным портала госзакупок, для участия в аукционе было подано две заявки. Подрядчик был определен, но пока данные о победителе торгов не опубликованы.

В вузе не стали подробно отвечать на запрос «Новых известий», заявив, что «вся необходимая информация есть в материалах закупки».

Оригинал материала: “Новые Известия”