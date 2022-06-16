Кроссовер Ford Escape 2023 модельного года показан на фото

Пользователям продемонстрировали снимки нового кроссовера Ford Escape 2023 модельного года для рынка США.

Автомобиль удалось запечатлеть во время тестовых заездов, тогда как кузов паркетника полностью лишился защитной пленки. Напомним, первый показ обновленной модели показали в прошлом году, однако на тот момент внешность была скрыта защитным камуфляжем. В свою очередь, новые фотографии дают полное представление о внешнем виде автомобиля.

Кроме того, изменения в Ford Escape 2023 модельного года коснулись решетки радиатора, головной оптики и бамперов. Для кроссовера предусмотрели стильные бамперы и тонкие задние фонари. В компании пока не называют дату презентации, а также скрывают любые технические параметры кроссовера Ford Escape 2023 для рынка США.