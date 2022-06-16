 

Марка NIO представила свой самый мощный электрокроссовер NIO ES7

16.06.2022, 19:25, Разное
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Китайская компания NIO официально выпустила новый электрокроссовер NIO ES7.

Автомобиль отличается от предшественником увеличенной автономностью хода. В свою очередь, производитель позиционирует паркетник в качестве самой быстрой модели. Под капотом применили 2 электрических агрегата, который суммарно выдают 644 л.с. Автомобиль обладает пневматической подвеской и системой полного привода.

Динамика разгона до 100 км в час достигает 3,9 секунд. Вместе с тем модель получит версии с запасом хода от 485 до 620 километров без подзарядки. В топовой модификации применили усиленные батареи с запасом хода до 850 километров. Модель имеет светочувствительные камеры и датчики, поддерживающие работу автономного управления.



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