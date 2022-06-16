Русское географическое общество добилось возвращения Хероте исторического названия

Русское географическое общество выиграло в Верховном суде иск у Адлерской районной администрации, принявшей 27 мая 2020 года решение о переименовании реки Херота из-за неблагозвучности названия, в Хороту.

Заявление в высшую судебную инстанцию страны подал президент общественной организации, министр обороны России Сергей Шойгу. В документе приводятся факты из исследования географов, согласно которым название “Хорота” можно наблюдать на карте департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год.

– Русский язык – замечательный язык, один из официальных языков ООН. Зачем мы подражаем англичанам – нашим геополитическим соперникам. Я уже не говорю за администрацию Адлерского района, превысившую свои полномочия. Вчера англичане попросили реку переименовать, завтра Москву переименуем им на потеху? Мы в Русском географическом обществе намеренно подали иск в Верховный суд, чтобы процесс был максимально публичным. Виновные будут наказаны. Для начала предлагаю всю администрацию района вызвать на внеурочные военные сборы, – резюмировал Шойгу.

Решение о возвращении Хероте исторического названия вступает в силу с 22 июня 2022 года. Службам надлежит вновь поставить таблички и топографические указатели. Река протекает в Адлерском районе Сочи.

—