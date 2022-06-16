Ведущие партии Грузии бойкотировали акцию в поддержку европейского курса

Правящая «Грузинская мечта» и ведущая оппозиционная партия «Единое национальное движение» проигнорировали призыв президента Грузии Саломэ Зурабишвили выйти в четверг на площадь Европы в Тбилиси, чтобы совместно показать приоритетность для страны курса в Европу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В пятницу Еврокомиссия примет решение по присвоению Грузии, Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов на членство в Евросоюз.

Всего на площадь вышло несколько сот человек, включая лидеров небольших оппозиционных партий. «Мы близки к исполнению вековой мечты», – сказал глава оппозиционной партии «Граждане» депутат Александр Элисашвили.

На площадь пришли постпред ЕС в Грузии Карл Хартцель, посол США Келли Дегнан и ряд других аккредитованных в стране дипломатов.

«Грузинская мечта» считает, что такие вопросы не решаются на митингах, а «националы» проведут собственную акцию на проспекте Руставели 20 июня.

«У Грузии нет иного будущего, кроме Европы», – сказала журналистам Зурабишвили.

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