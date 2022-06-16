 

Путин заявил о демарше западных партнеров в отношении российского автопрома

16.06.2022, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Демарш западных компаний-партнеров российских автозаводов заметно отразился на выпуске автомобилей в стране, он сократился в разы, сообщил президент РФ Владимир Путин, на совещании по автопрому.

«Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», – передает ТАСС слова Путина.

По словам Путина, если сравнивать показатели 2022 года и 2021, то выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле в пять раз меньше.

Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12.20 / Глава РУСАДА назвал решение CAS победой для России

28.09.21 / Политолог назвал публикации об изменениях в декларации нардепа от “Слуги народа” Аллахвердиевой информационной атакой

07.09.20 / Пропавшие в Сочи дети оказались спортсменами из Твери

19.09.21 / Захарова впервые сыграла в баскетбол

07.04.21 / В Microsoft применяют погружной метод охлаждения серверов

27.11.20 / Трамп назвал условие, при котором готов покинуть Белый дом

14.01.22 / Шеф Пентагона и министр обороны Украины обсудили Россию

16.05.22 / Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО

11.07.20 / Chery презентовала 7-местный паркетник Exeed VX

26.10.21 / На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика