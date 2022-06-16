Путин заявил о демарше западных партнеров в отношении российского автопрома
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Демарш западных компаний-партнеров российских автозаводов заметно отразился на выпуске автомобилей в стране, он сократился в разы, сообщил президент РФ Владимир Путин, на совещании по автопрому.
«Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», – передает ТАСС слова Путина.
По словам Путина, если сравнивать показатели 2022 года и 2021, то выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле в пять раз меньше.
Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов.
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