В Госдуме призвали формировать культуру потребления отечественной продукции

За последние десятилетия россиян «отучили» делать выбор в пользу российских товаров, и эту ситуацию сейчас необходимо менять, сообщил первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов на сессии «Сделано в России» на ПМЭФ.

«Необходимо формировать культуру потребления отечественной продукции. Так получилось, что за 30 лет нас отучили от нашей продукции. Даже если она дешевле, рука тянется к импортному. Мы намерены очень серьезно пересмотреть 44-й закон и практически заново переписать 223-й закон. Главным критерием должны быть не цена, как сейчас, а общественная значимость продукта или, по-другому, его территория изготовления – Россия», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Десятилетиями «реклама формирует ориентацию на иностранные товары», и теперь российского потребителя нужно «научить выбирать рационально», считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Это, по ее мнению, может породить спрос на российские товары.

Даже региональные рестораны предпочитают покупать зарубежное, отметил президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, в стране производят собственные качественные продукты, существуют региональные кухни, которые вызывают широкий интерес у коллег из других стран. «Они недоумевают, почему мы покупаем зарубежное, когда у нас же есть все свое. Здесь вопрос в том, что предпринимателям легче привезти, чем развивать свое», – отметил Бухаров.

Он добавил, что сегодня все оборудование для фастфуда уже производится в России. «Теперь нужно идти дальше. Особенно надо развивать производство оборудования с высокой производительностью, обеспечить питание в школах, больницах. Это проблема сейчас, и она связана в том числе с 44-м законом, когда в основу берется цена, а не репутация тех, кто это делает», – сказал он.

—