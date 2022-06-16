 

Заколотая любовницей мужа москвичка испустила дух за полминуты до приезда скорой

16.06.2022, 19:08, Разное
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По словам соседа убитой, столь плачевного исхода можно было бы избежать, если бы скорая помощь приехала пораньше. Как отметил очевидец событий, он в окно увидел истекающую кровью женщину, которая еще двигалась и пыталась остановить кровотечение в области шеи. Он вместе с другими соседями поспешил ей на помощь, люди пытались остановить кровь полотенцами.

Увы, женщина умерла до приезда скорой. В беседе с Пятым каналом мужчина рассказал, что несчастная испустила дух за полминуты до появления врачей. “У нее была последняя конвульсия, она умерла. Приехала скорая, стали смотреть, потом говорят: мол, тут уже ловить нечего”, – отметил очевидец.

Напомним, ночью во дворе жилого дома разгорелся конфликт между двумя женщинами. Они не поделили мужчину, в итоге 39-летняя любовница пырнула ножом 42-летнюю супругу своего избранника.



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