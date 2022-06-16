Заколотая любовницей мужа москвичка испустила дух за полминуты до приезда скорой

По словам соседа убитой, столь плачевного исхода можно было бы избежать, если бы скорая помощь приехала пораньше. Как отметил очевидец событий, он в окно увидел истекающую кровью женщину, которая еще двигалась и пыталась остановить кровотечение в области шеи. Он вместе с другими соседями поспешил ей на помощь, люди пытались остановить кровь полотенцами.

Увы, женщина умерла до приезда скорой. В беседе с Пятым каналом мужчина рассказал, что несчастная испустила дух за полминуты до появления врачей. “У нее была последняя конвульсия, она умерла. Приехала скорая, стали смотреть, потом говорят: мол, тут уже ловить нечего”, – отметил очевидец.

Напомним, ночью во дворе жилого дома разгорелся конфликт между двумя женщинами. Они не поделили мужчину, в итоге 39-летняя любовница пырнула ножом 42-летнюю супругу своего избранника.