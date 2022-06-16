Компания Mercedes-Benz тайно показала новый внедорожник G 63 4×42

Состоялась премьера нового внедорожника Mercedes-AMG G 63 4×42, который имеет брутальный внешний вид.

Вместе с тем производитель предусмотрел оригинальное шасси, а также увеличенный клиренс для повышенной проходимости внедорожника. Дополняет агрессивный вид использование 22-дюймовых черных матовых дисков. Вместе с тем салон получил комфортные кресла, а также установлены дополнительные системы безопасности.

Новый внедорожник Mercedes-AMG G 63 4×42 обладает 4-литровым битурбированным агрегатом, который выдает в максимальной комплектации 585 л.с. Автомобиль приводится в движение 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Серийный выпуск брутального внедорожника Mercedes-AMG G 63 4×42 начнется в 2024 году.