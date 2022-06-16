Миллер: Контур общественно-экономического устройства нового типа будет определять Россия

Спрос на сырье в настоящее время заменяет спрос на валютные резервы, Россия получает окно возможностей в перераспределении мировых энергоресурсов для справедливого снабжения, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на полях ПМЭФ-2022.

«Спрос на сырье заменяет спрос на валютные резервы. Это очень серьезный тектонический сдвиг, колоссальный. <…> Это нам дает окно возможностей с точки зрения перестройки мировой системы производства и распределения топливно-энергетических ресурсов с целью более эффективного и справедливого энергоснабжения», – приводит его слова ТАСС.

Также Миллер добавил, что «Россия, как мы знаем, очень богата натуральными ресурсами. <…> Это значит, что контур общественно-экономического устройства нового типа, конечно, в очень большой степени будет определять Российская Федерация, и в этом нет никаких сомнений».

Ранее Миллер заявил, что компания Газпром осталась не в обиде из-за снижения поставок газа в Европу, поскольку цены выросли в несколько раз.

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