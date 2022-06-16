Минобороны России вновь заявляет – Хантер Байден лоббировал интересы «Метабиоты» в биопроектах на Украине

Переписка сына американского президента Хантера Байдена свидетельствует о том, что он лоббировал в правительственных кругах США интересов компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, Минобороны РФ уже отмечало важную роль Хантера Байдена в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на украинской территории.

«Опубликованные материалы переписки Байдена с руководством инвестиционного фонда Rosemont Seneca свидетельствуют об использовании административного ресурса и откровенном лоббировании интересов компании Metabiota в правительственных кругах США», – приводит слова Кириллова ТАСС.

Он привел цитату директора фонда Джона Делоша из документов: «Есть ли кто-нибудь, кому мы можем позвонить в Вашингтоне, чтобы получить представление о том, как серьезно Metabiota рассматривается в различных правительственных учреждениях?»

Из этого был сделан вывод, что Байден и других соучредителей Rosemont Seneca были заинтересованы в реализации военно-биологической программы США на Украине.

Также указывалось, что документы подотчетных Хантеру Байдену структур, причастных к военно-биологическим проектам на Украине, могут свидетельствовать о реализации незаконных платежных схем и уклонении от уплаты налогов, добавил генерал.

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