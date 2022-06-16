 

Минобороны России вновь заявляет – Хантер Байден лоббировал интересы «Метабиоты» в биопроектах на Украине

16.06.2022, 17:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Переписка сына американского президента Хантера Байдена свидетельствует о том, что он лоббировал в правительственных кругах США интересов компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, Минобороны РФ уже отмечало важную роль Хантера Байдена в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на украинской территории.

«Опубликованные материалы переписки Байдена с руководством инвестиционного фонда Rosemont Seneca свидетельствуют об использовании административного ресурса и откровенном лоббировании интересов компании Metabiota в правительственных кругах США», – приводит слова Кириллова ТАСС.

Он привел цитату директора фонда Джона Делоша из документов: «Есть ли кто-нибудь, кому мы можем позвонить в Вашингтоне, чтобы получить представление о том, как серьезно Metabiota рассматривается в различных правительственных учреждениях?»

Из этого был сделан вывод, что Байден и других соучредителей Rosemont Seneca были заинтересованы в реализации военно-биологической программы США на Украине.

Также указывалось, что документы подотчетных Хантеру Байдену структур, причастных к военно-биологическим проектам на Украине, могут свидетельствовать о реализации незаконных платежных схем и уклонении от уплаты налогов, добавил генерал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.21 / Генерал МВД: Сотрудник ГИБДД имеет право даже спеть нарушителю

19.12.21 / Сенат США в январе может проголосовать за введение санкций против “Северного потока – 2” – СМИ

24.01.21 / Исландец, который первый в мире перенес операцию по пересадке двух рук, записал первое видео из клиники

06.09.21 / Газпром не стал бронировать мощности ГТС Украины

18.11.20 / Воевавший за ВСУ российский актер Пашинин тайно женился

22.02.21 / Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от COVID-19

29.05.21 / ТЭЦ попросили премьера немедленно провести антикризисный штаб для выхода из кризиса на энергорынке

09.05.21 / В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей»

21.11.20 / В Одессе все же введут “карантин выходного дня”

10.01.22 / Ранения в боях с погромщиками получили почти 400 военных Нацгвардии Казахстана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика