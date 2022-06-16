Сестры Аверины заявили о планах провести мастер-класс в Мексике

Серебряный призер Олимпиады в Токио Дина Аверина и пятикратная чемпионка мира Арина Аверина в декабре проведут мастер-класс в Мексике, сообщила Арина Аверина на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках сессии «Дискуссия Чемпионы: от медали к бренду».

«В конце этого года, в декабре, пройдет мастер-класс в Мексике. Несмотря ни на что, они нас ждут», – передает ТАСС слова спортсменки.

По ее словам, планируется сначала провести 15 мастер-классов по всей России, часть уже прошли в Казани. Ближайшие пройдут в Москве и Пензе.

«Раньше мы отказывались, так как готовились к чемпионату мира, Олимпийским играм, сейчас же есть время, и дети нам очень рады. У них горят глаза, мы хотим делиться с ними опытом и раскрывать секреты», – рассказала гимнастка.

24 мая в оргкомитете тура «Нет ничего невозможного» сообщили ТАСС, что Аверины с июня по февраль проведут мастер-классы минимум в 14 городах России. в планах провести мастер-классы в Санкт-Петербурге, Томске, Волгограде, Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре, Екатеринбурге, Сочи, Краснодаре и Самаре.

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