Северо-восточный участок БКЛ построен на 95%

Северо-восточный участок БКЛ состоит из шести станций. Работы продолжаются на “Марьиной Роще”, “Рижской” и “Сокольники”. Три другие станции – “Авиамоторная”, “Лефортово” и “Электрозаводская” – построены и открыты для пассажиров, но пока функционируют в составе Некрасовской линии.

Работы на северо-восточном участке вышли на финишную прямую. На строящихся станциях монтируют инженерные системы, выполняют отделку пассажирских зон.

“В целом завершить основные строительные работы на этом участке планируется осенью текущего года”, – сообщил Бочкарев.

Участок протянется на 15,9 километра. Вместе с шестью станциями будет действовать соединительная ветка, ведущая в электродепо “Нижегородское”.

В дальнейшем со станций северо-восточного участка БКЛ можно будет пересесть на Арбатско-Покровскую, Калининскую, Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую и Сокольническую линии. По словам Бочкарева, миллионы пассажиров смогут оптимизировать маршруты передвижения.

Решение о возведении Большой кольцевой линии принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Первый участок БКЛ со станциями “Петровский парк”, “ЦСКА”, “Хорошевская”, “Шелепиха” и “Деловой центр” введен в эксплуатацию в феврале 2018 года.

Большое метрокольцо состоит из 31 станции. Длина нового пересадочного контура составляет около 70 километров.

Основное преимущество БКЛ – пассажирам больше не нужно добираться до центральных станций, чтобы пересесть на другие линии. Перемещение по городу становится удобнее, а время в пути сокращается на 18-20 минут.

Полностью построить БКЛ планируется к началу 2023 года. В дальнейшем от большого метрокольца протянут новые линии подземки.

За последние 10 лет в Москве построено 195 километров линий метро, открыто 100 станций, 11 электродепо. Сеть столичной подземки выросла в 1,5 раза. Запущено Московское центральное кольцо, первые два диаметра (МЦД-1 и МЦД-2).

Также продолжается строительство долгожданной линии метро в Троицк. Она соединит активно развивающиеся территории Новой Москвы с центром города. Первую очередь до Коммунарки введут в эксплуатацию в 2024 году, а в 2027-м она дойдет до Троицка. Это будет самый большой радиус столичной подземки.