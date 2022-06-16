Кто поднял ногу на Решетову? – Личное мнение

Узнав о свадьбе с избиением невесты в Узбекистане, мимо пройти не смогла Анастасия Решетова. Возмутилась и заявила, что и на неё поднимали не только руку, но даже ногу:

«В моей жизни был период , когда на меня поднимали руку (и ногу) и не один раз»



Фото: Соцсети

Кто поднял руку (и ногу) на Решетову?

Анастасия Решетова — персона в достаточной мере публичная. Как-никак — первая вице-мисс дремучего 2014 года, и о ней кто-то написал статью в Википедии.

Нет, только не говорите, что это сделала она сама — не поверю, потому что Настя пишет с ошибками.

Следовательно, молчать тут нельзя — если такая известная персона глотает, когда на неё поднимают ногу, то какой тогда это пример миллиардам её подписчицам?

Тоже молчать? Скрывать синяки, рыдая в подушку?

Нет, публичная личность молчать не должна, хотя бы ради помощи другим жертвам домашних тиранов!

Говори, Настя, кто посмел поднять на тебя ногу? Мы все встанем горой на твою защиту, верно?

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