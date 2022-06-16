ЕС пригрозил Лондону торговой войной из-за Северной Ирландии

Протокол по Северной Ирландии стал частью соглашений, связанных с брекситом, но теперь Великобритания не хочет его выполнять и высказала намерение его пересмотреть. Власти ЕС выступают против, они открыли судебное разбирательство, угрожают штрафами и даже торговой войной, пишет CNN.



AP

Европейский союз запустил судебное разбирательство в отношении Великобритании из-за того, что она не обеспечила исполнение части соглашения, связанного с брекситом, пишет CNN на своём сайте. Речь идёт о протоколе по Северной Ирландии, который Лондон теперь хочет изменить.

В рамках этого соглашения между Ирландией и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, не должно быть полноценной границы. При этом Великобритания в полном составе выходит из ЕС, а остальная Ирландия остаётся в составе Евросоюза. Но, по этому соглашению, Северная Ирландия тоже остаётся внутри европейских норм и регламентов. Поэтому товары, которые идут из Северной Ирландии в остальную Великобританию, должны проходить дополнительные проверки.

Теперь же Великобритания считает это соглашение несправедливым, потому что жители Северной Ирландии чувствуют себя не в тех же правах, что остальные британцы. О том, что это соглашение нужно изменить, чтобы сохранить территориальное единство Великобритании, сказала министр иностранных дел Соединённого Королевства. Кроме того, по словам британских властей, соглашение нужно изменить и для того, чтобы избежать тяжёлых таможенных процедур, негибкого регулирования, несоответствий в налоговой политике.

Представители ЕС, в свою очередь, говорят, что провести новые переговоры по этому протоколу нереально, а его изменение в одностороннем порядке будет считаться нарушением международного соглашения и приведёт к штрафам и более серьёзным последствиям вплоть до торговой войны. «Но пока что мы не дошли до этого, и мы хотим решить этот вопрос, как пристало двум партнёрам, с помощью переговоров», – заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Кроме того, ЕС пригрозил Великобритании, что если от неё не поступит ответа в течение двух месяцев, то они обратятся в Европейский суд, пишет CNN.