Citroen показал серийную версию концептуального электрокара My Ami Buggy

Французский автогигант Citroen объявил о планах выпустить кроссовую версию электрокара под названием Citroen Ami.

Прообразом новой модели выступает концепт My Ami Buggy, который рассекретили годом ранее. В компании отметили, что новая модель выйдет ограниченным тиражом 50 машин, а финальное название звучит, как My Ami Buggy Ultra Special Limited Edition. Автомобиль ограничен в максимальной скорости 45 км в час. Вместе с тем мощность электрокара достигает 8 л.с., а запас хода равен 75 километров.

На фоне того, что электрокар имеет заниженные характеристики, его стоимость на европейском рынке составит около 7,3 тысяч евро. Эксперты уверены, что серийный экземпляр отличается от концепта тем, что в нем существенно сократили количество опций.