Представлен обновленный Ford Focus для Китая

Американский бренд Ford официально презентовал обновленную модель Ford Focus для китайского рынка.

Автомобиль в актуальной версии доступен с 2018 года в рестайлинговом виде. Предложенная новинка получила модернизированную решетку радиатора, стильную головную оптику и более агрессивный вид кузова. Кроме того, предусмотрели видоизмененные воздухозаборники. Под капотом седана и хетчбэка Focus установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 180 л.с. мощности.

Новый экземпляр получил 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. В салоне Focus установили цифровую приборную панель, 12,3-дюймовый мультимедийный экран, а также фирменную европейскую прошивку. Также для китайского рынка автомобиль оснастят системой автопилота.