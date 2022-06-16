Представлен обновленный Ford Focus для Китая

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16.06.2022, 16:30, Разное
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Американский бренд Ford официально презентовал обновленную модель Ford Focus для китайского рынка.

Автомобиль в актуальной версии доступен с 2018 года в рестайлинговом виде. Предложенная новинка получила модернизированную решетку радиатора, стильную головную оптику и более агрессивный вид кузова. Кроме того, предусмотрели видоизмененные воздухозаборники. Под капотом седана и хетчбэка Focus установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 180 л.с. мощности.

Новый экземпляр получил 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. В салоне Focus установили цифровую приборную панель, 12,3-дюймовый мультимедийный экран, а также фирменную европейскую прошивку. Также для китайского рынка автомобиль оснастят системой автопилота.



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