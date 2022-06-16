Миллер заявил об отсутствии решения по турбинам для «Северного потока»

Сейчас никакого пути решения по КС «Портовая» нет, Siemens пытается найти выход из ситуации, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в рамках ПМЭФ.

«На сегодняшний день никакого пути решения той проблемы, которая возникла по компрессорной станции, нет. Компания Siemens пока молчит, пытается найти это решение», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания может поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м. в сутки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

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