 

Миллер заявил об отсутствии решения по турбинам для «Северного потока»

16.06.2022, 16:29, Новости дня
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Сейчас никакого пути решения по КС «Портовая» нет, Siemens пытается найти выход из ситуации, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в рамках ПМЭФ.

«На сегодняшний день никакого пути решения той проблемы, которая возникла по компрессорной станции, нет. Компания Siemens пока молчит, пытается найти это решение», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания может поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м. в сутки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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