«Росатом» и «Россия – страна возможностей» намерены вместе искать и развивать таланты

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и госкорпорацией «Росатом» в рамках Петербургского международного экономического форума-2022.

Стороны договорились вместе совершенствовать и распространять практики выявления и поддержки талантов, а также работать над развитием социальных лифтов и инициатив, направленных на создание возможностей для личностной и профессиональной самореализации молодежи. Кроме того, сотрудничество между АНО «Россия – страна возможностей» и Росатомом будет развиваться в рамках нового проекта – II Международного строительного чемпионата в сфере промышленного строительства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сообщество президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже объединяет более 10,5 млн человек разных возрастов и профессий. С одной стороны, это огромное число. С другой, мы понимаем, что можем привлекать и заинтересовывать в наших проектах и конкурсах еще больше молодежи», – прокомментировал директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, «для нас крайне важно объединять усилия в этом направлении с такими крупными и надежными партнерами как Росатом. Это не только привлечение в проекты платформы профессиональных экспертов, развитие новых конкурсов и появление номинаций, но и формирование сообщества вокруг наших организаций. Росатом с 2017 года выступает партнером флагманского конкурса «Лидеры России». Более 4 500 сотрудников корпорации приняли участие в мероприятиях конкурса за 4 сезона, 9 человек стали победителями».

«Росатом уже несколько лет также выступает партнером конкурсов «Цифровой прорыв» и «Большая перемена». Для нас важно и дальше продолжать развивать плодотворное сотрудничество и укреплять партнерство по всем проектам платформы с госкорпорацией «Росатом», – прокомментировал Комиссаров.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что «в Росатоме создана целая экосистема развития талантов. И мы знаем, насколько важно для увлеченных людей максимально раскрыть свой потенциал. Для того, чтобы привлекать в отрасль перспективных молодых специалистов, повышать интерес школьников, студентов к естественным и точным наукам, техническим специальностям, Росатом активно участвует в федеральных мероприятиях и проектах. В том числе в тех, которые организует президентская платформа «Россия – страна возможностей».

Соглашение предполагает углубленное и активное сотрудничество в реализации проектов и конкурсов АНО «Россия – страна возможностей», взаимную поддержку, развитие новых форматов работы и поддержки талантов в России. Совместная работа будет включать и коммуникационную сферу с информированием широкой общественности о возможностях использования карьерных лифтов с помощью проектов президентской платформы, проведением совместных акций, мероприятий и спецпроектов.

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