 

В парке “Яуза” обустроят культурно-досуговый центр

16.06.2022, 16:11, Разное
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Работы начались в пойме реки Яуза на Северодонецкой улице. Завершена планировка и геодезическая разбивка территории, подготовлено место для сцены и перголы, основание для кафе-амфитеатра, рассказал Бирюков.

Будет установлен небольшой павильон. С одной его стороны будет амфитеатр и сцена, с другой – семейное кафе.

Между строениями пройдет пергола с качелями. Также в рамках проекта появится уютная зона отдыха с цветниками и скамейками, игровой детской площадкой с фонтанами.

Площадь парка “Яуза” составит более 350 гектаров. Он станет самым протяженным экопарком в Европе. Рекреационная зона будет создана в несколько этапов, на каждом из которых приведут в порядок отдельные участки вдоль реки Яуза.

В марте 2022 года началась подготовка к благоустройству на двух участках в пойме реки от МКАД до Енисейской улицы. Специалисты проводят коммуникации для подключения инфраструктурных объектов.

Проект благоустройства территории вдоль Яузы и ее притоков учитывает пожелания москвичей. В парке проложат новые беговые и велосипедные маршруты, в пойме появится экотропа, у воды смонтируют деревянные пирсы. Для посетителей старшего возраста обустроят “Московское долголетие”.



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