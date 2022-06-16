Fox – игра окончена — Байден подорвал доверие американцев своей ложью об экономике

Президент США продолжает избегать прямого разговора о кризисе, с которым столкнулась его страна. Преуменьшая значение растущей инфляции и других экономических трудностей, он окончательно теряет поддержку избирателей, пишет Fox Business.

Речь президента на заседании Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов была не чем иным, как политической манипуляцией. На мой взгляд, она была бесчестной, и это ещё мягко сказано. Признаться, от его заявлений об экономике и инфляции берёт оторопь. Он не заручится доверием рынков или избирателей, если не будет говорить прямо о кризисе, с которым мы столкнулись.

По его словам, Америка лучше всех справляется с инфляцией. Это неправда. У нас более высокий уровень инфляции, чем в Германии, Франции, Японии, Китае, Индии, Италии и даже в Саудовской Аравии. Откуда у президента вся эта недостоверная информация?

Говоря об экономике, Байден сказал, что 20 млн. американцев потеряли работу при прошлом парне, подразумевая Трампа. Разумеется, он не упомянул, что вся страна оказалась на карантине и без работы из-за COVID. Согласно его заявлению, он создал 8,7 млн. новых рабочих мест за 16 месяцев. Нет, не создал. Просто люди возвращаются на работу после пандемии.

Он заявил, что долги семей уменьшились. Простите, но кредитные задолженности сейчас растут взрывными темпами. Он не хочет больше слышать заявления о безрассудных тратах, называя их ложью. Но разве это ложь? Предположение о том, что триллионные траты приводят к инфляции, не является ложью.

Он говорил всё это в тот самый день, когда его администрация объявила о шокирующем десятипроцентном уровне инфляции в коммерческих расходах, о рекордном повышении цен на дизельное топливо на пять долларов по всей стране и о баснословных счетах за продукты.

Его аудитория, трудящиеся люди, больше всего страдает от этой инфляции — байденовской инфляции.

Я думаю, игра окончена. Это была бесчестная речь. Избиратели знают об этом, и доверию к

президенту пришёл конец.

Дата выхода в эфир 15 июня 2022 года.