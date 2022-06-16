 

Мнение: Геополитический конвейер

16.06.2022, 14:20, Разное
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Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости освобождения Харькова и Харьковской области. По его мнению, в этом есть “стратегическая целесообразность”. Он также предложил “отдать” территории западной Украины Польше, Румынии и Венгрии. Пушилин отметил, что тогда проблемы региона станут их “головной болью”.

Вот так и становятся выдающимися геополитиками. Еще вчера ты носил за кем-то портфель и бегал на цырлах, а сегодня раздаешь одни территории и захватываешь другие. Причем на твоей собственной творится хтонь и смрад. Еще немного, и не останется никаких сомнений, кто может стать новым фюрером. Других тут не держат.

Источник: Эль Мюрид



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