Мнение: Геополитический конвейер

Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости освобождения Харькова и Харьковской области. По его мнению, в этом есть “стратегическая целесообразность”. Он также предложил “отдать” территории западной Украины Польше, Румынии и Венгрии. Пушилин отметил, что тогда проблемы региона станут их “головной болью”.

Вот так и становятся выдающимися геополитиками. Еще вчера ты носил за кем-то портфель и бегал на цырлах, а сегодня раздаешь одни территории и захватываешь другие. Причем на твоей собственной творится хтонь и смрад. Еще немного, и не останется никаких сомнений, кто может стать новым фюрером. Других тут не держат.

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