В Рыбинске продолжают устанавливать парковую мебель из вторичного сырья

Четыре экоскамейки появились на площади перед Дворцом спорта «Полёт». С инициативой установки выступила рыбинская торговая сеть.

Установка в парках и скверах садовой мебели, изготовленной из бытовых отходов, становится доброй экологической традицией Рыбинска. Мебель из переработанного пластика идеальна для обустройства городских пространств: она долговечна, экологична и не выгорает на солнце.

Накануне вклад в благоустройство города внесли сотрудники торговой сети «Дружба». Представители сети обратились с предложением об установке экоскамеек в администрацию, которая поддержала инициативу и согласовала место установки.

— В мае совместно с «РыбинскЭкоЛайфхак» в рамках проекта «Чистая планета с «Дружбой» была объявлена РСО-акция по сбору пластика. Рыбинцы очень активно поддержали нашу акцию. Всего за полтора месяца мы обрали более 300 кг вторсырья, которое было отправлено на ярославское предприятие для изготовления экоскамеек. Благодарим всех участников, — рассказала директор по маркетингу ТК «Дружба» Ольга Новикова.

Парковую мебель из пластиковых бутылок, крышек и плёнки изготовило ярославское предприятие, занимающееся переработкой отходов. Установили экоскамейки на аллее перед Дворцом спорта «Полёт». Теперь здесь восемь скамеек из вторичного сырья.

В сентябре 2021 году с аналогичной акцией выступил Сбербанк, сотрудники которого также приняли участие по сбору использованного пластика.

Пресс-служба администрации Рыбинска